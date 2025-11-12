(16) 99963-6036
quarta, 12 de novembro de 2025
Segurança

Caminhão tomba após colisão na entrada de Água Vermelha

12 Nov 2025 - 07h04Por Da redação
Caminhão tomba após colisão na entrada de Água Vermelha - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (12), uma colisão traseira envolvendo dois caminhões foi registrada pela rodovia Engenheiro Tales Lourenço Peixoto Júnior (SP-318), no quilômetro 245, sentido São Carlos–Ribeirão Preto, nas proximidades do distrito de Água Vermelha.

De acordo com informações, um caminhão de porte pequeno estava parado no acostamento quando acabou sendo atingido violentamente na traseira por um caminhão de grande porte. O veículo menor havia encostado no local para que o condutor atendesse uma ligação telefônica.

Com o impacto, o caminhão de porte pequeno foi arremessado para o canteiro lateral e acabou tombando. No veículo estavam o motorista e seu pai, de 65 anos. O condutor não sofreu ferimentos, mas o passageiro precisou ser socorrido por uma equipe do SAMU que passava pelo local no momento do acidente. Ele foi encaminhado consciente e com ferimentos leves para atendimento médico.

O caminhão transportava tinta e thinner, e parte da carga acabou se espalhando pela pista. Equipes da concessionária responsável pela via realizaram a sinalização do trecho e acionaram a Polícia Rodoviária para o registro da ocorrência.

