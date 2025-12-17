Caminhão perde freio e colide com carro na Rodovia Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

No final da tarde desta quarta-feira (17), uma colisão envolvendo um caminhão e um carro foi registrada na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 235, no sentido interior–capital.

Segundo informações, o trânsito estava parado no trecho quando o caminhão, ao descer a via, apresentou falha no sistema de freios. O veículo acabou colidindo levemente na traseira de um carro que estava à frente.

Na sequência, para evitar um acidente de maiores proporções, o motorista do caminhão jogou o veículo para o canteiro central, onde colidiu contra a defensa de concreto que separa as pistas da rodovia.

Apesar do impacto, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais. O caminhão ficou imobilizado sobre o canteiro central e precisou ser removido com o auxílio de um guincho de grande porte da concessionária responsável pela rodovia. Equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para sinalização da via e registro da ocorrência.

