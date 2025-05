Caminhão passa sobre moto na rodovia Washington Luís, em São Carlos

Compartilhar no facebook

Moto foi destruída após rodas de caminhão passar sobre a carenagem - Crédito: Maycon Maximino

Faltou pouco para a manhã de São Carlos não ser marcada por uma tragédia, quando as rodas de um caminhão passaram sobre uma moto no km 235 da rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido interior/capital. Um motociclista de 21 anos sofreu ferimentos.

A vítima relatou que pilotava sua moto e tentou ultrapassar um caminhão que fez a mesma manobra ao ultrapassar um veículo que estaria a frente dele.

Diante das manobras simultâneas, o motociclista não conseguiu evitar que seu veículo atingisse as rodas traseiras do caminhão. Ele foi lançado ao canteiro central, enquanto que o rodeiro do pesado veículo passou sobre a motociclista.

A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida pela unidade resgate da concessionária que administra a rodovia à Santa Casa para atendimento médico. A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência.

