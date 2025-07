Caminhão invade casa na área rural de São Carlos

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira, 11, um caminhão colidiu contra uma residência localizada em uma colônia de uma fazenda, na zona rural de São Carlos.

Segundo informações, o caminhoneiro descia um trecho íngreme da via quando perdeu o controle do veículo. O caminhão invadiu uma das casas da colônia, parando dentro da cozinha do imóvel.

Na residência vivem dois cadeirantes. Um deles estava no banheiro e o outro na cozinha momentos antes da colisão. Por sorte, ambos não estavam no local atingido no momento do impacto e não sofreram ferimentos.

Já o motorista ficou ferido, tendo ficado retido na cabine do caminhão após o acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, ao chegarem, encontraram o motorista já fora do veículo. O SAMU também foi chamado e socorreu o caminhoneiro, encaminhando-o à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

