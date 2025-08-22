Caminhão fica enroscado em pontilhão no Santa Maria II

O veículo, por ser mais alto que a passagem permitida, acabou preso na estrutura. Situações como essa são recorrentes no local devido à altura reduzida do pontilhão.

Agentes de trânsito foram acionados para orientar os motoristas e auxiliar na retirada do caminhão, que só pôde ser removido após o esvaziamento parcial dos pneus.

O incidente provocou grande congestionamento na região.

Mais uma vez, um caminhão ficou enroscado no pontilhão da Avenida Capitão Luiz Brandão, no bairro Santa Maria II, em São Carlos, na manhã desta sexta-feira (22).