(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
De novo

Caminhão fica enroscado em pontilhão no Santa Maria II

22 Ago 2025 - 13h22Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caminhão fica enroscado em pontilhão no Santa Maria II - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
Mais uma vez, um caminhão ficou enroscado no pontilhão da Avenida Capitão Luiz Brandão, no bairro Santa Maria II, em São Carlos, na manhã desta sexta-feira (22).
 
O veículo, por ser mais alto que a passagem permitida, acabou preso na estrutura. Situações como essa são recorrentes no local devido à altura reduzida do pontilhão.
 
Agentes de trânsito foram acionados para orientar os motoristas e auxiliar na retirada do caminhão, que só pôde ser removido após o esvaziamento parcial dos pneus.
 
O incidente provocou grande congestionamento na região.

Leia Também

Colisão entre veículos causa danos materiais na região central de São Carlos
Segurança14h06 - 22 Ago 2025

Colisão entre veículos causa danos materiais na região central de São Carlos

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Centro
Segurança13h26 - 22 Ago 2025

Motociclista fica ferido após colisão com carro no Centro

Mãe e filha ficam feridas em queda de moto na Getúlio Vargas
Segurança13h12 - 22 Ago 2025

Mãe e filha ficam feridas em queda de moto na Getúlio Vargas

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga
Segurança10h09 - 22 Ago 2025

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga

Major Paulo Nucci é promovido ao posto de tenente-coronel
Segurança09h41 - 22 Ago 2025

Major Paulo Nucci é promovido ao posto de tenente-coronel

Últimas Notícias