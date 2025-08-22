Caminhão fica enroscado em pontilhão no Santa Maria II

Crédito: Maycon Maximino
Mais uma vez, um caminhão ficou enroscado no pontilhão da Avenida Capitão Luiz Brandão, no bairro Santa Maria II, em São Carlos, na manhã desta sexta-feira (22).
O veículo, por ser mais alto que a passagem permitida, acabou preso na estrutura. Situações como essa são recorrentes no local devido à altura reduzida do pontilhão.
Agentes de trânsito foram acionados para orientar os motoristas e auxiliar na retirada do caminhão, que só pôde ser removido após o esvaziamento parcial dos pneus.
O incidente provocou grande congestionamento na região.