Caminhão evita colisão e atola no canteiro central da Washington Luís, em São Carlos

Crédito: SCA

Um caminhão acabou indo para o canteiro central da rodovia Washington Luís (SP-310) para evitar uma colisão traseira, na manhã desta sexta-feira (16), no km 232, em frente à alça de acesso do bairro Maria Stella Fagá.

Segundo relato do caminhoneiro, ele trafegava no sentido interior–capital. Ele havia saído da cidade de Ibaté com destino a São Paulo, onde iria carregar o veículo, que estava descarregado. No trecho citado, que é de subida, o trânsito apresentou lentidão repentina, com os veículos reduzindo bruscamente a velocidade.

O motorista afirmou que não percebeu a tempo a baixa velocidade dos veículos à frente. Ao acionar os freios, ele jogou o caminhão para o canteiro central da rodovia para evitar a colisão. O veículo acabou atingindo um barranco e, devido ao solo encharcado pelas chuvas, a roda dianteira ficou atolada na terra do canteiro central.

Apesar do susto, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais. A equipe da concessionária responsável pela rodovia esteve no local para realizar a sinalização da via. Não houve interdição do tráfego, e um guincho foi acionado para a retirada do caminhão.

