(16) 99963-6036
quinta, 06 de novembro de 2025
Segurança

Caminhão enrosca em pontilhão e causa congestionamento no Jardim Tangará

06 Nov 2025 - 19h58Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caminhão enrosca em pontilhão e causa congestionamento no Jardim Tangará - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

O trânsito ficou caótico no início da noite desta quinta-feira (6) no bairro Jardim Tangará, em São Carlos, após um caminhão ficar enroscado no pontilhão, já que a altura do veículo era superior ao limite permitido.

A situação se agravou porque os pontilhões dos bairros Maria Stella Fagá e Santa Maria II estão interditados, concentrando todo o fluxo de veículos com destino ao Centro pela via do Tangará.

Com o bloqueio parcial causado pelo caminhão, o tráfego na região ficou totalmente congestionado, gerando lentidão e transtornos aos motoristas que passavam pelo local.

Leia Também

Pedestre é atingido por ônibus na área central de São Carlos
Segurança18h42 - 06 Nov 2025

Pedestre é atingido por ônibus na área central de São Carlos

Carro é arrastado por caminhão em colisão na Rua Miguel Petroni
Segurança18h36 - 06 Nov 2025

Carro é arrastado por caminhão em colisão na Rua Miguel Petroni

Motoboy fica ferido em colisão na Vila Costa do Sol
Segurança18h30 - 06 Nov 2025

Motoboy fica ferido em colisão na Vila Costa do Sol

Operação “Xeque-Mate” da Polícia Civil resulta em prisões por tráfico de drogas e posse irregular de arma em São Carlos
Segurança15h17 - 06 Nov 2025

Operação “Xeque-Mate” da Polícia Civil resulta em prisões por tráfico de drogas e posse irregular de arma em São Carlos

Comércio é furtado duas vezes seguidas na mesma semana em São Carlos
Segurança14h53 - 06 Nov 2025

Comércio é furtado duas vezes seguidas na mesma semana em São Carlos

Últimas Notícias