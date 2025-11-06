Caminhão enrosca em pontilhão e causa congestionamento no Jardim Tangará

Crédito: Maycon Maximino

O trânsito ficou caótico no início da noite desta quinta-feira (6) no bairro Jardim Tangará, em São Carlos, após um caminhão ficar enroscado no pontilhão, já que a altura do veículo era superior ao limite permitido.

A situação se agravou porque os pontilhões dos bairros Maria Stella Fagá e Santa Maria II estão interditados, concentrando todo o fluxo de veículos com destino ao Centro pela via do Tangará.

Com o bloqueio parcial causado pelo caminhão, o tráfego na região ficou totalmente congestionado, gerando lentidão e transtornos aos motoristas que passavam pelo local.

