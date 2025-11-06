Caminhão é recuperado em São Carlos após motorista ser mantido refém

Caminhão foi recuperado - Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão carregado com empilhadeiras, avaliado em aproximadamente R$ 600 mil, foi recuperado na tarde de quarta-feira (5) no bairro Santa Felícia, em São Carlos, após ter sido roubado na noite anterior na Rodovia Anhanguera (SP-330), nas proximidades de Santa Rita do Passa Quatro. O motorista havia sido mantido refém por cerca de cinco horas.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, o veículo — um Scania modelo P310 branco — havia saído de Indaiatuba com destino a Goiânia, transportando três empilhadeiras. Por volta das 20h30, quando trafegava pelo km 275 da Anhanguera, o condutor foi surpreendido por um automóvel que interceptou sua passagem. Armados, os criminosos obrigaram o motorista a parar e descer do caminhão, sendo colocado no interior do veículo dos assaltantes e levado para uma área de mata, onde permaneceu sob vigilância até cerca de 2h40 da madrugada.

Após ser libertado, ele caminhou aproximadamente oito quilômetros até alcançar um posto de combustíveis na rodovia, de onde conseguiu pedir ajuda à Polícia Militar. Segundo o relato da vítima, não foi possível identificar o modelo do carro usado pelos assaltantes nem suas características.

Durante a madrugada, a empresa proprietária do caminhão constatou, por meio do sistema de rastreamento, que o último sinal do veículo havia sido emitido na região de Ibaté. Posteriormente, o caminhão foi localizado na Avenida João Deriggi, próximo à Rua Otto Werner Rossel, no bairro Santa Felícia, em São Carlos. O veículo estava com placas trocadas, mas o número do chassi confirmou tratar-se do mesmo caminhão roubado.

A carga, composta por três empilhadeiras, ainda não havia sido recuperada até o fechamento do boletim.

Leia Também