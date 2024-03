Caminhão despenca em ribanceira na SP-215

SIGA O SCA NO

Totalmente destruído, caminhão se precipitou ribanceira abaixo - Crédito: Divulgação

Um caminhão despencou em uma ribanceira no km 175 da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215). As vítimas do acidente foram socorridas.

Informações preliminares dão conta que o motorista perdeu o controle e bateu contra a defensa metálica, no trecho entre Ribeirão Bonito e São Carlos.

O motorista e o ajudante foram resgatados por funcionários da Defesa Civil e encaminhamos até o hospital de Ribeirão Bonito. O estado de saúde não foi informado.

O Corpo de Bombeiros de São Carlos também esteve no local. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária.

