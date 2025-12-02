Caminhão com placas adulteradas é localizado em chácara entre Zavaglia e Ipê Mirim

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (2), uma equipe da Polícia Militar prestou apoio a um oficial de justiça durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão de um caminhão financiado que estava em situação irregular.

A ação ocorreu em uma chácara localizada em uma estrada de terra que liga os bairros Jardim Zavaglia e Ipê Mirim. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o caminhão dentro da propriedade.

O proprietário da chácara informou à equipe que havia permitido que um conhecido deixasse o veículo estacionado ali, e que o caminhão estava parado no local há alguns dias. Durante a averiguação, os policiais consultaram a placa que estava no veículo e constataram que ela pertencia a outro caminhão, de modelo diferente.

Diante da suspeita, foi realizada a checagem do número do chassi e do motor, que confirmou tratar-se do veículo que possuía mandado de busca e apreensão. A troca de placas configura crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O proprietário da chácara foi conduzido à CPJ de São Carlos, juntamente com o caminhão. As placas adulteradas foram apreendidas, e o veículo foi entregue ao oficial de justiça para ser guinchado até o pátio municipal, ficando à disposição da financeira proprietária.

