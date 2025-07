Caminhão colide na traseira de bitrem na rodovia Washington Luís em São Carlos

Compartilhar no facebook

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira, 16, mais um acidente de trânsito foi registrado na rodovia Washington Luís (SP-310), desta vez na altura do km 231, no sentido capital-interior, nas proximidades do bairro Jardim Tangará, em São Carlos.

Segundo informações, o trânsito apresentou lentidão, o que teria contribuído para que um caminhão colidisse na traseira de um bitrem. O acidente aconteceu sobre a pista principal da rodovia, exatamente no ponto em que passa pelo bairro Jardim Tangará.

Felizmente, não houve vítimas — apenas danos materiais foram registrados.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para prestar apoio e realizar o registro da ocorrência, além de auxiliar na fluidez do tráfego.

