CaminhÃ£o colide com guarda-rail e fica em "L" na alÃ§a de acesso do Jardim TangarÃ¡

Caminhão envolvido no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão colidiu contra o guard- rail na alça de acesso do Jardim Tangará na manhã desta quinta-feira (27). Segundo informações apuradas no local, o condutor do caminhão relatou que foi fechado por outro veículo e, ao tentar evitar a colisão, acabou perdendo o controle, atingindo a proteção lateral e deixando a carreta em formato de "L" sobre a pista.

O motorista, um homem cuja identidade não foi divulgada, foi socorrido pela equipe da concessionária que administra a rodovia e encaminhado para a UPA Vila Prado. Ele apresentava dores no peito, mas estava consciente e orientado.

O acidente deixou o trânsito lento na região durante o atendimento da ocorrência e a remoção do veículo.

