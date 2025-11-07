Caminhão carregado com tripas de boi colide com guard rail na Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

No final da noite desta quinta-feira (6), um caminhão carregado com tambores de tripas de boi salgadas se envolveu em um acidente no Km 237 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior–capital, em São Carlos.

Segundo informações, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo por motivos ainda desconhecidos, invadiu o canteiro lateral e colidiu violentamente contra o guard rail. Com o impacto, a carga se espalhou pela pista, deixando o trecho parcialmente interditado por alguns momentos.

Equipes da concessionária que administra a rodovia e do Corpo de Bombeiros de São Carlos foram acionadas e estiveram no local. Felizmente, não houve feridos, apenas danos materiais.

A frente do caminhão ficou totalmente destruída, assim como o guard rail atingido pela colisão. Após a remoção dos tambores e da carga espalhada, o tráfego foi normalizado.

