Caminhão carregado com farinha de trigo pega fogo na Rodovia Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta terça-feira (22), um caminhão carregado com farinha de trigo pegou fogo no km 244 da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Ibaté, sentido capital-interior.

O veículo havia saído de Santos com destino à cidade de Santa Adélia, no interior paulista, próximo a Catanduva. Segundo o motorista, o incêndio teria começado após um problema mecânico na parte traseira do caminhão — possivelmente no rolamento, que superaqueceu e causou uma explosão na roda.

Ao perceber o início das chamas, o condutor encostou no acostamento e tentou conter o fogo com o extintor do próprio veículo, mas sem sucesso. As chamas rapidamente atingiram a parte traseira e parte da carga de farinha.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e contaram com o apoio de um caminhão pipa da concessionária responsável pela rodovia, além de um caminhão da usina da região para reforçar o combate às chamas. Foi necessário remover parte da carga para apagar o fogo que se concentrava embaixo da mercadoria.

Apesar dos danos materiais, não houve feridos.

