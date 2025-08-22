Caminhão bitrem passa sobre motocicleta em rotatória da Getúlio Vargas

Na manhã desta sexta-feira (22), um acidente envolvendo um caminhão bitrem e uma motocicleta foi registrado na Rua Raimundo Corrêa, na esquina com a Avenida Getúlio Vargas, na rotatória conhecida como “rotatória da antiga fábrica Cardinali”, em São Carlos.
Segundo informações, o motociclista estava parado no sinal de “pare”, aguardando para adentrar a via, quando sua moto acabou desligando. No momento em que tentava religar o veículo, o caminhão bitrem realizou uma manobra para acessar a Avenida Getúlio Vargas e a parte traseira do veículo atingiu a motocicleta, derrubando o condutor.
Por sorte, o motociclista conseguiu se afastar rapidamente para a calçada e não caiu sob as rodas do caminhão. O veículo de carga acabou passando sobre a moto, que ficou danificada.
Apesar do susto, não houve feridos, apenas danos materiais.