(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Segurança

Caminhão bitrem passa sobre motocicleta em rotatória da Getúlio Vargas

22 Ago 2025 - 07h46Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caminhão bitrem passa sobre motocicleta em rotatória da Getúlio Vargas - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (22), um acidente envolvendo um caminhão bitrem e uma motocicleta foi registrado na Rua Raimundo Corrêa, na esquina com a Avenida Getúlio Vargas, na rotatória conhecida como “rotatória da antiga fábrica Cardinali”, em São Carlos.

Segundo informações, o motociclista estava parado no sinal de “pare”, aguardando para adentrar a via, quando sua moto acabou desligando. No momento em que tentava religar o veículo, o caminhão bitrem realizou uma manobra para acessar a Avenida Getúlio Vargas e a parte traseira do veículo atingiu a motocicleta, derrubando o condutor.

Por sorte, o motociclista conseguiu se afastar rapidamente para a calçada e não caiu sob as rodas do caminhão. O veículo de carga acabou passando sobre a moto, que ficou danificada.

Apesar do susto, não houve feridos, apenas danos materiais.

Leia Também

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga
Segurança10h09 - 22 Ago 2025

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga

Major Paulo Nucci é promovido ao posto de tenente-coronel
Segurança09h41 - 22 Ago 2025

Major Paulo Nucci é promovido ao posto de tenente-coronel

Ladrões furtam tampas de bueiros em São Carlos
Segurança08h50 - 22 Ago 2025

Ladrões furtam tampas de bueiros em São Carlos

Homem é detido após ameaçar morador no Jardim Bandeirantes
Segurança08h31 - 22 Ago 2025

Homem é detido após ameaçar morador no Jardim Bandeirantes

Motociclista sofre fratura exposta em colisão no bairro Boa Vista
Segurança07h39 - 22 Ago 2025

Motociclista sofre fratura exposta em colisão no bairro Boa Vista

Últimas Notícias