SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e um caminhão foi registrada na tarde desta segunda-feira (19) no cruzamento da avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua São Paulo, no Centro.

Segundo informações, a picape seguia pela rua São Paulo e no cruzamento foi atingida na lateral pelo caminhão que teria avançado o sinal de pare.

Com o impacto, a GM/Montava rodou na via e ainda atingiu o poste de energia elétrica. Ninguém se feriu.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também