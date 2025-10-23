(16) 99963-6036
quinta, 23 de outubro de 2025
Veja vídeo

Câmera flagra suspeito ateando fogo em pitstop de entregadores na Trabalhador São-Carlense

23 Out 2025 - 13h07Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Câmera flagra suspeito ateando fogo em pitstop de entregadores na Trabalhador São-Carlense -

 

Um incêndio atingiu, na madrugada desta quinta-feira (23), o pitstop de motofretistas localizado na Avenida Trabalhador São-Carlense, no bairro Parque Arnold Schmidt, em São Carlos. Câmeras de segurança próximas registraram uma pessoa ateando fogo no local, o que reforça a suspeita de que o ato tenha sido criminoso.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados por volta das 4h35 e, ao chegarem, encontraram o espaço tomado pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu conter o incêndio, evitando que o fogo se alastrasse.

A reportagem do São Carlos Agora esteve no local e constatou um forte cheiro de álcool, além de danos significativos na estrutura e nos móveis. Uma das portas de acesso estava aberta, e havia diversos carregadores de celular conectados às tomadas no momento do incidente.

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o resultado da perícia técnica, que deverá apontar as causas do incêndio.

Leia Também

Atentado que chocou São Carlos há 11 anos segue sem julgamento
Caso Júnior Novaes10h37 - 23 Out 2025

Atentado que chocou São Carlos há 11 anos segue sem julgamento

Pitstop de motoboys é encontrado em chamas em São Carlos
Segurança09h59 - 23 Out 2025

Pitstop de motoboys é encontrado em chamas em São Carlos

Gestante fica ferida em colisão entre carro e moto no Centro de São Carlos
Segurança09h51 - 23 Out 2025

Gestante fica ferida em colisão entre carro e moto no Centro de São Carlos

Adolescente é atingido nas nádegas durante tiroteio
Porto Ferreira 09h33 - 23 Out 2025

Adolescente é atingido nas nádegas durante tiroteio

Casal é preso em flagrante após furtar produtos de papelaria na Vila Prado
Segurança09h27 - 23 Out 2025

Casal é preso em flagrante após furtar produtos de papelaria na Vila Prado

Últimas Notícias