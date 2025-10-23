Câmera flagra suspeito ateando fogo em pitstop de entregadores na Trabalhador São-Carlense

Um incêndio atingiu, na madrugada desta quinta-feira (23), o pitstop de motofretistas localizado na Avenida Trabalhador São-Carlense, no bairro Parque Arnold Schmidt, em São Carlos. Câmeras de segurança próximas registraram uma pessoa ateando fogo no local, o que reforça a suspeita de que o ato tenha sido criminoso.
De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados por volta das 4h35 e, ao chegarem, encontraram o espaço tomado pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu conter o incêndio, evitando que o fogo se alastrasse.
A reportagem do São Carlos Agora esteve no local e constatou um forte cheiro de álcool, além de danos significativos na estrutura e nos móveis. Uma das portas de acesso estava aberta, e havia diversos carregadores de celular conectados às tomadas no momento do incidente.
A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o resultado da perícia técnica, que deverá apontar as causas do incêndio.