Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem furtou o escapamento de uma motocicleta no bairro Jardim Cruzeiro do Sul. O crime aconteceu no início da tarde do último sábado (6), na avenida Papa Paulo VI, nas proximidades da igreja Santa Madre Cabrini.

As imagens mostram o suspeito agindo com rapidez e aparente tranquilidade, mesmo em plena luz do dia e em uma via movimentada. Após retirar o escapamento, ele fugiu do local.

