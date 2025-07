Câmera flagra atropelamento de criança no Jardim Tangará em São Carlos

Um menino de 10 anos foi atropelado na noite desta sexta-feira (11), na Rua Hilton Resitano, no bairro Jardim Tangará, em São Carlos. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Segundo informações, a criança havia atravessado a rua para buscar um celular em um carro estacionado e, ao retornar correndo, acabou sendo atingida pelo veículo. O impacto foi tão forte que o menino ficou preso sob o carro. Funcionários de uma oficina mecânica próxima utilizaram um macaco hidráulico e um cavalete para erguer o automóvel e possibilitar o resgate da vítima. O motorista do carro parou para prestar socorro.

A criança sofreu escoriações pelo corpo e uma lesão na perna. Ela foi atendida por uma equipe da Unidade de Suporte Básico do SAMU, com apoio do Corpo de Bombeiros, e encaminhada à Santa Casa para avaliação médica. O estado de saúde não foi divulgado. Moradores da região relataram que a sinalização da lombada está apagada e uma luz do poste está queimada, dificultando a visibilidade na via.

