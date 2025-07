Câmera de segurança registra capotamento em São Carlos; veja o vídeo

Crédito: divulgação

Uma câmera de segurança registrou o acidente seguido de capotamento na tarde desta quinta-feira (17) que deixou dois feridos na avenida Mario Pinotti, prolongamento do Jardim das Torres.

As imagens mostram o HB20 manobrando na via, quando é atingido em cheio por um VW Gol que trafegava no sentido bairro–centro pela mesma avenida. Com o impacto, o HB20 foi arremessado sobre a calçada e o Gol acabou capotando.

Os dois motoristas sofreram ferimentos leves. O primeiro atendimento foi realizado por uma equipe da motolância do SAMU. Posteriormente, ambos procuraram atendimento médico por meios próprios na UPA da Vila Prado.

