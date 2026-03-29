CÃ¢mera de seguranÃ§a registra assassinato de homem no Cruzeiro do Sul

Uma câmera de segurança registrou o assassinato de Caio Douglas da Silva, de 40 anos, no fim da tarde deste sábado (28), no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

O crime ocorreu na Avenida Papa Paulo VI, nº 516. De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas via COPOM por volta das 17h25 para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo.

Segundo a apuração, dois indivíduos participavam do crime e estavam em uma motocicleta preta com a placa traseira coberta. O garupa desceu na esquina, caminhou até a adega e realizou os disparos. Em seguida, retornou à moto e fugiu com o comparsa em direção desconhecida.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima atingida por quatro tiros — dois no braço direito e dois na região do tórax. Uma unidade de suporte avançado do SAMU foi acionada, mas, apesar do atendimento, o homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado às 18h25 ainda no local.

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