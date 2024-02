Câmera de segurança registra acidente que terminou com a morte de são-carlense em SC

Saiba Mais Segurança Mulher de São Carlos morre em acidente no estado de Santa Catarina

A câmera de segurança de um posto de combustível registrou o acidente que terminou com a morte da são-carlense Bruna Chiquetano Oliveira, de 33 anos. No último sábado ela colidiu fortemente o carro que conduzia contra a traseira de uma carreta que estava estacionada no posto que fica perto da BR-101, na cidade de Palhoça/SC.

O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas ela morreu antes da chegada do socorro. Ela foi enterrada na tarde desta segunda-feira no cemitério Nossa Senhora do Carmo. A causa do acidente é desconhecida.

