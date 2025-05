Câmera de segurança registra acidente entre carro e moto próximo ao shopping; veja vídeo

Na manhã desta quinta-feira (7), um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na Rua Passeio das Castanheiras, próximo ao Shopping Iguatemi. O momento da colisão foi capturado por câmeras de segurança da região.

De acordo com informações apuradas, os dois veículos trafegavam no sentido Shopping – Swiss Park. Ao realizar a manobra em uma das rotatórias, a condutora do carro não teria sinalizado corretamente com a seta, ocasionando o impacto lateral com a motocicleta. Com a colisão, o motociclista perdeu o controle e caiu ao solo.

O condutor da moto, um homem de 75 anos, sofreu escoriações pelo corpo e foi prontamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi encaminhado para a UPA Vila Prado, onde recebeu atendimento médico.

