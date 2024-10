Uma câmera de segurança registrou o acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo de São Carlos defronte a Praça Antonio Prado, na região da antiga estação da Fepasa.

As imagens mostram o ônibus parado defronte a praça com a tampa do compartimento frontal aberta e um funcionário mexendo no coletivo.

Em seguida o ônibus vai em direção ao imóvel onde colide e por pouco não atropela o funcionário da empresa.

Ninguém se feriu e as causas do acidente estão sendo apuradas.

