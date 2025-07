Câmera de segurança flagra tentativa de explosão em caixa eletrônico em supermercado

Na madrugada desta terça-feira (15), quatro criminosos invadiram um supermercado localizado na Avenida Júlia Abrão Cury, no bairro Valle Verde, em Araraquara, e tentaram explodir um caixa eletrônico. A ação durou cerca de 20 segundos e foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver os suspeitos entrando no local com ferramentas, sendo que um deles portava uma arma longa. O grupo foi direto ao terminal bancário, onde tentou realizar a explosão. No entanto, após o alarme disparar, os criminosos fugiram do local sem levar nada.

Uma equipe de segurança foi acionada e, ao chegar no supermercado, comunicou a Polícia Militar. Os policiais constataram a presença de um artefato explosivo, o que levou à imediata interdição da área para o trabalho da perícia e do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais). O explosivo foi retirado com segurança e detonado em local apropriado.

O caso foi registrado e está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Araraquara. Até o momento, ninguém foi preso.

