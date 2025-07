Câmera de segurança flagra ladrão furtando hidrômetro em São Carlos; veja o vídeo

Uma câmera de segurança registrou, durante a madrugada da última segunda-feira (30), por volta das 00h30, o momento em que um indivíduo furtava um hidrômetro de uma residência localizada na rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal, próximo à rua Antônio Blanco, no bairro Tijuco Preto, em São Carlos.

Segundo moradores, além de conseguir levar o equipamento dessa residência, o suspeito ainda tentou furtar outros dois hidrômetros em casas vizinhas. No entanto, nesses casos, ele não obteve êxito, deixando apenas danos nas instalações.

As imagens da câmera de segurança podem ajudar na identificação do autor do crime. A população pode colaborar com informações de forma anônima através dos canais da Polícia Militar (190) ou da Guarda Municipal (153).

Leia Também