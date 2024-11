Uma loja de celulares e eletrônicos vítima alvo de um ladrão na madrugada desta segunda-feira (18), na rua General Osório, no Centro de São Carlos.

Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou a ação. As imagens mostram o ladrão entrando no imóvel após danificar uma porta. Ele furtou 16 fones de ouvido, 10 power bank (carregadores de celular), caixa de som e dinheiro do caixa.

Segundo o proprietário, esse foi o segundo furto no local no mesmo ano.

Leia Também