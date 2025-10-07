Câmera de segurança flagra colisão na Vila Santa Madre Cabrini

Um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta foi registrado na manhã desta terça-feira (7) na Avenida Santa Madre Cabrini, próximo à Igreja Santa Madre Cabrini, em São Carlos. Uma câmera de segurança flagrou a colisão.

De acordo com informações colhidas no local, os veículos trafegavam no sentido bairro–centro, em um trecho de curva, quando um ônibus que seguia à frente precisou frear bruscamente. O automóvel que vinha logo atrás também reduziu a velocidade, e o motociclista tentou evitar a colisão. No entanto, um segundo carro que seguia na sequência não conseguiu parar a tempo e acabou atingindo a moto, arremessando o condutor contra o veículo da frente.

O ônibus não chegou a se envolver diretamente no acidente.

O motociclista, de 48 anos, sofreu ferimentos leves, com trauma no joelho e na perna. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU, com apoio da motolância, mas recusou encaminhamento ao hospital.

Leia Também