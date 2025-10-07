(16) 99963-6036
terça, 07 de outubro de 2025
Veja vídeo

Câmera de segurança flagra colisão na Vila Santa Madre Cabrini

07 Out 2025 - 10h19Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Câmera de segurança flagra colisão na Vila Santa Madre Cabrini -

Um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta foi registrado na manhã desta terça-feira (7) na Avenida Santa Madre Cabrini, próximo à Igreja Santa Madre Cabrini, em São Carlos. Uma câmera de segurança flagrou a colisão. 

De acordo com informações colhidas no local, os veículos trafegavam no sentido bairro–centro, em um trecho de curva, quando um ônibus que seguia à frente precisou frear bruscamente. O automóvel que vinha logo atrás também reduziu a velocidade, e o motociclista tentou evitar a colisão. No entanto, um segundo carro que seguia na sequência não conseguiu parar a tempo e acabou atingindo a moto, arremessando o condutor contra o veículo da frente.

O ônibus não chegou a se envolver diretamente no acidente.

O motociclista, de 48 anos, sofreu ferimentos leves, com trauma no joelho e na perna. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU, com apoio da motolância, mas recusou encaminhamento ao hospital.

Leia Também

Incêndio atinge barracão comercial na Avenida José Pereira Lopes
Segurança12h19 - 07 Out 2025

Incêndio atinge barracão comercial na Avenida José Pereira Lopes

Colisão entre dois carros e moto deixa um ferido ferido na Vila Santa Madre Cabrini
Segurança10h02 - 07 Out 2025

Colisão entre dois carros e moto deixa um ferido ferido na Vila Santa Madre Cabrini

Mais de 40 luminárias são furtadas de canteiro central na rua Larga
Que prejuízo 08h22 - 07 Out 2025

Mais de 40 luminárias são furtadas de canteiro central na rua Larga

Homem é agredido na rua após discussão no Jardim Beatriz
Segurança08h15 - 07 Out 2025

Homem é agredido na rua após discussão no Jardim Beatriz

Mulher é agredida por assaltante vestindo máscara de caveira em São Carlos
Segurança08h09 - 07 Out 2025

Mulher é agredida por assaltante vestindo máscara de caveira em São Carlos

Últimas Notícias