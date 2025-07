Uma Câmera de segurança registrou um acidente em que idosa teve mal súbito ao volante e colidiu contra um carro estacionado na rua Desembargador Júlio de Faria, bairro Boa Vista. A colisão ocorreu na tarde desta sexta-feira (19)..

A idosa foi atendida no local por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa com ferimentos leves. Apesar do susto, seu estado de saúde era estável no momento do socorro