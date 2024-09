SIGA O SCA NO

Hotel - Crédito: Pixabay

Duas camareiras, respectivamente de 41 anos e 36 anos denunciaram em boletim de ocorrência elaborado na CPJ que teriam sido vítimas de importunação sexual. O fato teria ocorrido na manhã de quarta-feira, 11, em um hotel no centro de São Carlos.

O crime foi registrado nesta quinta-feira, 12 e afirmam que trabalham no hotel. No documento policial não cita quais teriam sido as importunações. Mas o crime será apurado pela Polícia Civil.

