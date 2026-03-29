CrÃ©dito: SCA

Um homem foi morto a tiros no fim da tarde deste sábado (28), na Avenida Papa Paulo VI, nº 516, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Caio Douglas da Silva, Equipes foram acionadas via COPOM por volta das 17h25 para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o homem havia sido atingido por quatro disparos, sendo dois no braço direito e dois na região do tórax. Uma unidade de suporte avançado do SAMU prestou atendimento, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado às 18h25 ainda no local.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo registraram a ação criminosa. Segundo a apuração, dois indivíduos estavam em uma motocicleta preta com a placa traseira coberta. O garupa desceu na esquina, caminhou até a adega e efetuou os disparos contra a vítima. Em seguida, retornou até a moto e fugiu com o comparsa em direção ignorada.

A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia técnica, e posteriormente o corpo foi removido pelo carro funerário.

O caso foi registrado como homicídio no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

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