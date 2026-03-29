(16) 99963-6036
domingo, 29 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Caio Douglas da Silva Ã© a vÃ­tima de homicÃ­dio no Cruzeiro do Sul

29 Mar 2026 - 06h30Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Caio Douglas da Silva Ã© a vÃ­tima de homicÃ­dio no Cruzeiro do Sul - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um homem foi morto a tiros no fim da tarde deste sábado (28), na Avenida Papa Paulo VI, nº 516, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Caio Douglas da Silva, Equipes foram acionadas via COPOM por volta das 17h25 para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o homem havia sido atingido por quatro disparos, sendo dois no braço direito e dois na região do tórax. Uma unidade de suporte avançado do SAMU prestou atendimento, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado às 18h25 ainda no local.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo registraram a ação criminosa. Segundo a apuração, dois indivíduos estavam em uma motocicleta preta com a placa traseira coberta. O garupa desceu na esquina, caminhou até a adega e efetuou os disparos contra a vítima. Em seguida, retornou até a moto e fugiu com o comparsa em direção ignorada.

A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia técnica, e posteriormente o corpo foi removido pelo carro funerário.

O caso foi registrado como homicídio no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

Leia TambÃ©m

VÃ­tima de esfaqueamento no tÃ³rax Ã© socorrida em estado grave em SÃ£o Carlos
Cidade Aracy 08h10 - 29 Mar 2026

VÃ­tima de esfaqueamento no tÃ³rax Ã© socorrida em estado grave em SÃ£o Carlos

Homem Ã© preso por violÃªncia domÃ©stica apÃ³s agressÃ£o em Itirapina
SeguranÃ§a07h37 - 29 Mar 2026

Homem Ã© preso por violÃªncia domÃ©stica apÃ³s agressÃ£o em Itirapina

Carreta tomba apÃ³s ser fechada por caminhÃ£o na SP-310
SeguranÃ§a07h13 - 29 Mar 2026

Carreta tomba apÃ³s ser fechada por caminhÃ£o na SP-310

Homem Ã© preso apÃ³s furtar fiaÃ§Ã£o de semÃ¡foro em SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a07h08 - 29 Mar 2026

Homem Ã© preso apÃ³s furtar fiaÃ§Ã£o de semÃ¡foro em SÃ£o Carlos

OperaÃ§Ã£o de alcoolemia Ã© realizada na Avenida SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a06h02 - 29 Mar 2026

OperaÃ§Ã£o de alcoolemia Ã© realizada na Avenida SÃ£o Carlos

Ãšltimas NotÃ­cias