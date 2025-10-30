Cadela K9 Índia ajuda GCM a localizar grande quantidade de drogas no Santa Angelina

A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal de São Carlos apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes na manhã de terça-feira (29), durante patrulhamento nas proximidades da UBS do bairro Santa Angelina.

Segundo o boletim da corporação, por volta das 10h, os guardas transitavam pela Rua Urias Cardoso de Toledo quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita com uma bicicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem fugiu e não foi possível abordá-lo.

Com apoio da cadela farejadora K9 Índia, os agentes realizaram uma varredura nas imediações e localizaram, dentro de um cano de água pluvial, uma sacola contendo diversos entorpecentes. No total, foram apreendidos:

197 eppendorfs com substância análoga à cocaína;

213 pedras de crack;

78 invólucros de maconha;

34 tubetes de skank;

30 porções de haxixe.

Todo o material foi apreendido e apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) para as providências cabíveis. O suspeito não foi localizado.

