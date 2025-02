Motorista é acusado de atropelar cachorra no Zavaglia e abandonar animal

Rua onde ocorreu o atropelamento -

Uma cachorra chamada "Neguinha" foi atropelada por volta das 14h50 na frente de sua residência em São Carlos, na tarde de quinta-feira (30) na rua Elza de Santis, antiga rua 9 no Jardim Zavaglia. O incidente foi registrado em um boletim de ocorrência pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Câmeras de segurança registraram toda a movimentação. Um carro prata, teria atropelado a cachorrinha. No BO consta que no veículo estava um motorista e mais duas passageiras . Uma passageira, teria descido para ajudar a resgatar a Neguinha, que inclusive, teria pedido um pano para a tutora a fim de levar ela numa clínica veterinária (não teria dito qual clínica) e que o motorista que disse ser motorista de aplicativo, havia anotado seu contato telefônico.

No período noturno do mesmo dia, uma postagem no Facebook revelou que uma cachorra idosa, bastante machucada, havia sido encontrada na região do Salto do Monjolinho. Tratava-se de Neguinha, que havia sido abandonada no local. Ela foi levada em uma clínica veterinária, onde permanece internada em estado bastante debilitado.

Ainda não foi possível identificar a placa do veículo envolvido no atropelamento.

Segundo a tutora de Neguinha, ela tentou contato com o motorista que atropelou sua cachorrinha, mas sem êxito.

A polícia investiga o caso e busca mais informações para esclarecer os detalhes do ocorrido.

