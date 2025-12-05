(16) 99963-6036
sexta, 05 de dezembro de 2025
Segurança

Mulher fica inconsciente após colisão entre carro e moto na Vila Costa do Sol

05 Dez 2025 - 09h09Por Jéssica C.R.
Mulher fica inconsciente após colisão entre carro e moto na Vila Costa do Sol - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (05), no cruzamento das ruas São Paulo e Antônio Blanco, no bairro Vila Costa do Sol.

De acordo com informações colhidas no local, o automóvel trafegava pela rua São Paulo quando o motorista teria avançado a via preferencial, atingindo a moto que seguia corretamente. Na motocicleta estavam mãe e filho, o jovem conduzia o veículo, enquanto a mãe era passageira.

Com o impacto da batida, a mulher caiu na calçada e ficou inconsciente. Equipes do SAMU foram acionadas, e a Unidade de Suporte Avançado (USA) foi responsável pelo atendimento.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de São Carlos. Já o filho, que sofreu ferimentos leves, também recebeu atendimento no local.

A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência e orientar o trânsito.

