Buscas por homem que se afogou na represa do 29 continuam nesta quarta-feira

Capitão Domingos - Crédito: Lourival Izaque

O Corpo de Bombeiros segue nas buscas pelo homem que desapareceu na tarde desta terça-feira (28) na Represa do 29, em São Carlos. Segundo o SCA apurou no local, o homem teria ido ao local acompanhado de algumas pessoas quando teria entrado na água e se afogado. O carro dele foi localizado nas margens da represa.

De acordo com o Capitão Domingos, responsável pela operação, quatro unidades foram enviadas ao local para tentar o resgate. “Por volta das 13 horas da data de hoje, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um afogamento em curso, então deslocamos quatro unidades do Corpo de Bombeiros para tentar o resgate dessa pessoa”, explicou.

As equipes iniciaram os trabalhos com base em informações de testemunhas e realizaram mergulhos emergenciais na tentativa de localizar a vítima ainda com vida. “Nós mapeamos o local, tentamos fazer os mergulhos emergenciais, mergulhos três tempos, que não são os mergulhos equipados, para tentar verificar se a gente conseguia achar essa vítima. Foram feitos praticamente na tarde de hoje, a tarde toda”, detalhou o capitão.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o homem teria se afogado entre 50 e 100 metros da margem, em uma área com profundidade que varia entre dois e cinco metros. Mesmo com o esforço contínuo, a vítima não foi localizada até o início da noite.

Com isso, as buscas serão retomadas nesta quarta-feira (29), desta vez com mergulhadores especializados em mergulho autônomo. “A partir de amanhã, a gente vai continuar as atividades de mergulho, já estamos destinando os mergulhadores e vamos trabalhar com eles”, afirmou Domingos.

O comandante destacou ainda que, devido à esperança de localizar o homem com vida, foi necessário deslocar grande parte do efetivo para o local. “Mantivemos uma unidade na cidade, mas grande parte do recurso foi destinada para cá, porque a gente tinha a esperança de encontrar essa vítima ainda com vida”, completou.

