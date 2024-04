Buraco no asfalto causa acidente na rua Larga

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em um motociclista de 21 anos ferido na tarde desta quinta-feira, 4, na Vila Prado. O motivo seria uma valeta aberta em toda a extensão na Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga), na Vila Prado.

O São Carlos Agora apurou que o motorista de um veículo, ao ver o buraco no asfalto, praticamente parou o veículo para evitar um solavanco ao passar sobre a saliência no asfalto. Porém, o motociclista que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do carro.

Com o impacto, foi ao solo e com ferimentos, socorrido pelo Samu à UPA Vila Prado para atendimento médico.

Leia Também