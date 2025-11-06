(16) 99963-6036
quinta, 06 de novembro de 2025
Segurança

Cratera interdita trecho da Avenida Comendadora Alfredo Maffei em São Carlos

06 Nov 2025 - 12h04Por Erika
Cratera interdita trecho da Avenida Comendadora Alfredo Maffei em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma cratera se abriu no asfalto na esquina da Rua São Paulo com a Avenida Comendadora Alfredo Maffei, em São Carlos, e interditou parte da via na manhã desta quinta-feira (6).

Agentes de trânsito foram acionados e sinalizaram o local, bloqueando o trecho da Comendadora Alfredo Maffei entre as ruas Rui Barbosa e São Paulo, no sentido Centro–bairro.

Equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) devem realizar avaliação e reparos no ponto afetado.

A Secretaria Municipal de Trânsito orienta os motoristas a evitarem o trecho e buscarem rotas alternativas até a liberação total da via.

