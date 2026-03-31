Briga por lixo termina com mulher e filho de 2 anos feridos em SÃ£o Carlos

DDM SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Uma mulher de 22 anos e uma criança de 2 anos ficaram feridas após serem agredidas com um pedaço de pau na noite de segunda-feira (30), no bairro Jardim Pacaembu, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal. A vítima relatou que teve uma discussão com um vizinho, após ele suspeitar que ela teria colocado lixo em sua lixeira.

Ainda segundo o registro policial, durante a discussão o homem se armou com um pedaço de pau e passou a desferir golpes contra a mulher, atingindo seu ombro direito e a boca. Durante a agressão, o filho da vítima, uma criança de 2 anos, também acabou sendo atingido, sofrendo ferimento no ombro esquerdo.

A mulher procurou atendimento e foi expedida requisição para exame no Instituto Médico Legal (IML) para constatação das lesões.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos, e a vítima foi orientada quanto ao prazo legal para apresentar representação criminal contra o agressor.

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