Homem para trÃ¢nsito para caminhÃ£o manobrar e provoca briga na XV de Novembro

Rua XV de Novembro nos altos da Vila Nery - Crédito: Google Maps

Na manhã desta segunda-feira (24), uma discussão no trânsito na Rua XV de Novembro, em São Carlos, resultou em uma briga entre um gerente de 19 anos e um administrador de empresas de 40 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a confusão começou o gerente interrompeu momentaneamente o fluxo de veículos para ajudar um caminhoneiro a realizar uma manobra. O administrador que conduzia um Jeep Renegade, que alegou estar atrasado para uma consulta médica, tentou seguir adiante e quase passou em cima do pé do gerente.

Testemunhas relataram que, após uma troca de palavras, os dois homens começaram a brigar, e o administrador foi atingido por um soco, caindo no chão. A esposa do motorista envolvido também interveio na confusão, empurrando o gerente, que revidou da mesma forma. Em seguida, o gerente correu do local ao ver que o outro pegava um objeto dentro do porta-malas do veículo.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e orientou um dos envolvidos a registrar a queixa na delegacia. Cerca de uma hora depois, o motorista retornou ao local, desta vez apresentando um ferimento no nariz, o que levou a PM a ser chamada novamente.

Diante das versões conflitantes apresentadas pelas partes, a Polícia Civil determinou que o caso fosse encaminhado para outra unidade policial para investigação mais detalhada. Será realizada a oitiva de testemunhas e análise de imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer os fatos.

As partes foram informadas sobre seus direitos e orientadas sobre o prazo de seis meses para formalizar uma representação criminal. O caso segue em apuração.

