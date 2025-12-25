Briga generalizada em adega deixa uma pessoa ferida na avenida São Carlos

Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 42 anos ficou ferido após uma briga registrada na noite de terça-feira (23) em uma adega localizado na Avenida São Carlos, na região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 21h30, quando o homem estava no estabelecimento acompanhado da esposa. Durante a permanência no local, houve uma discussão entre o casal motivada por questões pessoais, com troca de ofensas verbais.

Ainda segundo o registro policial, no decorrer da discussão, um outro homem, que estava no bar, interveio e desferiu um soco no rosto do homem de 42 anos, atingindo a região do olho. A agressão deu início a uma briga generalizada, envolvendo também outros frequentadores que estavam em mesas próximas.

Após o tumulto, o responsável pelo estabelecimento pediu para que o homem ferido deixasse o local. Ele retornou para casa e, posteriormente, foi orientado por um familiar a procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência.

A vítima informou ainda que não conseguiu identificar os demais envolvidos na briga. Foi expedida requisição para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

