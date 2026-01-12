Briga familiar mobiliza Polícia Militar e Bombeiros

Viatura da PM defronte a UPA Vila Prado - Crédito: arquivo

Uma ocorrência de lesões corporais recíprocas foi registrada na noite de domingo (11) em uma residência no Jardim Tangará, em São Carlos.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma briga de casal em um imóvel localizado na Rua Alberto Lourenço Rodrigues. No local, os policiais encontraram um homem de 34 anos com ferimentos no braço e na cabeça. Inicialmente, ele não quis informar quem teria causado as lesões, mas depois relatou que foi agredido pela companheira durante uma discussão e, após sair da casa, teria sido atacado por populares não identificados.

A mulher, de 26 anos, afirmou aos policiais que a discussão começou por um motivo banal e que utilizou um aparador de pelos com lâmina para se defender, alegando ter recebido um tapa no peito durante o desentendimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem, que foi encaminhado à UPA da Vila Prado, onde permaneceu para sutura dos ferimentos. A mulher foi conduzida ao plantão da Polícia Civil para registro da ocorrência.

O objeto utilizado na agressão foi apreendido. Conforme a Polícia Civil, não foi possível determinar quem iniciou as agressões ou se houve legítima defesa, devido à falta de testemunhas e de provas conclusivas. As partes foram orientadas quanto ao prazo legal de seis meses para eventual representação criminal.

Leia Também