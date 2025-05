Briga entre trabalhadores termina com homem ferido e internado na UTI em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Vítima foi socorrida pelo Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um desentendimento entre trabalhadores da construção civil terminou com um homem gravemente ferido na noite deste domingo (25), por volta das 20h, no bairro Jardim Araucária, em São Carlos . A ocorrência foi registrada como lesão corporal e está sendo investigada pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender a uma briga generalizada em uma residência localizada na Rua Amélia Campitelli Marchetti, onde moram cerca de 15 trabalhadores do setor da construção civil.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem de 24 anos caído na garagem da residência, inconsciente e com um ferimento grave na cabeça. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado à Santa Casa de São Carlos, onde permanece internado na UTI, intubado e em estado delicado.

Segundo relatos colhidos no local, o autor do golpe seria um trabalhador de 22 anos, que se apresentou espontaneamente aos policiais. Ele afirmou ter agido em legítima defesa após a vítima ter avançado contra ele com dois gargalos de garrafa quebrada. O agressor relatou que utilizou um pedaço de madeira que encontrou próximo para se defender, atingindo a vítima na cabeça.

Testemunhas que residem na mesma casa confirmaram essa versão, afirmando que o homem ferido teria iniciado a confusão após passar o dia ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de entorpecentes. Segundo elas, ele já vinha causando problemas com os demais moradores da residência.

A Polícia Civil solicitou perícia no local e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Leia Também