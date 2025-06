Briga em residência termina com três pessoas feridas no São Carlos 8

Compartilhar no facebook

arquivo - Crédito: Maycon Maximino

Uma briga envolvendo três pessoas, com idades de 50, 33 e 20 anos, terminou com ferimentos generalizados e mobilização policial na madrugada deste domingo (29), em uma residência localizada no São Carlos 8, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão teve início após o homem de 50 anos se dirigir até a casa do envolvido de 33 anos armado com um pedaço de madeira. O motivo da visita seria um suposto episódio de agressão contra a mãe da jovem de 20 anos, filha do homem mais velho.

No local, teve início uma luta corporal entre os dois homens, que resultou em lesões mútuas. Durante o confronto, a jovem tentou defender o pai e agrediu o homem de 33 anos com um golpe de madeira na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou os dois homens ensanguentados no local. Um deles estava caído ao solo e foi socorrido por uma equipe do SAMU. A perícia foi chamada e a Polícia Civil expediu requisições para exames de corpo de delito.

