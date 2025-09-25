(16) 99963-6036
quinta, 25 de setembro de 2025
Segurança

Briga em motel termina com homem esfaqueado e mulher ferida em São Carlos

25 Set 2025 - 08h06Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motel - Crédito: PixabayMotel - Crédito: Pixabay

Na manhã desta quinta-feira (25), equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de pessoas feridas dentro de um motel, localizado no km 225 da Rodovia Washington Luís, em São Carlos.

No local, os socorristas encontraram um homem, de 36 anos, com ferimentos de faca, e uma mulher, de 28 anos, apresentando hematomas pelo corpo.

Segundo apurado, as vítimas seriam ex-companheiros. A mulher relatou que ambos teriam ido ao motel por volta da 1h da manhã para namorar. Entretanto, por volta das 5h, o homem teria exigido que ela desbloqueasse o celular após a chegada de mensagens, o que foi recusado. Neste momento, ele teria iniciado agressões físicas, com socos e chutes.

A mulher afirmou que o homem portava um canivete, mas não o utilizou contra ela. Durante a briga, entretanto, ela conseguiu tomar a arma e desferiu aproximadamente três golpes contra o ex-companheiro.

O homem foi socorrido em estado delicado pelo SAMU até a Santa Casa de São Carlos. Já a mulher recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, mas recusou encaminhamento médico, pois apresentava apenas escoriações e hematomas.

A mulher foi encaminhada ao plantão policial e permaneceu à disposição da Polícia Civil.

Leia Também

Dentista acusado de provocar incêndio em mata é transferido para presídio da região
Segurança11h23 - 25 Set 2025

Dentista acusado de provocar incêndio em mata é transferido para presídio da região

Picape Corsa é furtada no Jardim Bandeirantes e proprietária pede ajuda
Segurança10h56 - 25 Set 2025

Picape Corsa é furtada no Jardim Bandeirantes e proprietária pede ajuda

Ladrões furtam equipamentos de ar-condicionado da Associação dos Surdos em São Carlos
Segurança08h46 - 25 Set 2025

Ladrões furtam equipamentos de ar-condicionado da Associação dos Surdos em São Carlos

Discussão em república estudantil termina em agressão em São Carlos
Segurança08h43 - 25 Set 2025

Discussão em república estudantil termina em agressão em São Carlos

Guarda Municipal prende dois por tráfico de drogas no Jardim Mercedes
Segurança07h25 - 25 Set 2025

Guarda Municipal prende dois por tráfico de drogas no Jardim Mercedes

Últimas Notícias