sexta, 21 de novembro de 2025
Segurança

Briga em família mobiliza PM e SAMU no Cidade Aracy

20 Nov 2025 - 08h34Por Da redação
Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: FreepikViolência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

A Polícia Militar atendeu, na noite desta quarta-feira (19), uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Avenida Regit Arab, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. A confusão envolveu um homem de 47 anos, seu filho de 15 anos e a companheira do homem, de 42 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por vizinhos que relataram uma briga em andamento. Ao chegarem ao local, encontraram várias pessoas exaltadas, trocando insultos, mas sem agressões naquele momento.

A mulher envolvida passou mal no local — segundo o filho, ela sofre de problemas de pressão — e precisou ser socorrida pelo SAMU até a UPA do bairro. Um ferimento em seu rosto foi observado pelos policiais, porém não foi possível determinar a origem, devido às versões conflitantes e ao estado emocional da vítima, que não conseguiu prestar declarações.

O filho relatou aos policiais que o pai teria tentado agredir sua mãe, e que ele interveio, trocando socos com o genitor. Já o homem negou qualquer agressão à companheira e afirmou que apenas tentou se defender de ataques dos filhos.

Após atendimento médico, a mulher foi liberada e retornou para casa por meios próprios.

A vítima foi orientada sobre o prazo de seis meses para eventual representação criminal. A ocorrência foi encaminhada para a unidade policial responsável pela área, que seguirá com as apurações.

