Briga e dano em São Carlos: casal e amigos se envolvem em confusão no Parque do Kartódromo

Viatura giroflex -

Uma confusão generalizada na madrugada desta segunda-feira (26) resultou em lesões corporais e danos materiais, envolvendo um homem de 27 anos, uma mulher de 21, e seus amigos, de 23 e 20 anos. O caso teve início no Kartódromo e se estendeu para uma praça em São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 00h54 para atender a uma ocorrência de roubo no Kartódromo, na Avenida Liberdade. Durante o deslocamento, a viatura foi abordada por um homem de 23 anos, que alegou ter sido vítima de roubo e indicou o suposto autor, um homem de 27 anos, que estaria em uma praça a cerca de cem metros dali, conduzindo uma motocicleta com "bag" de entregas.

Ao ser abordado, o homem de 27 anos negou o roubo do celular, afirmando que apenas o havia recolhido após o aparelho cair no asfalto. Enquanto os policiais orientavam a devolução do celular, a suposta vítima, de 23 anos, chegou ao local e iniciou uma discussão com o homem de 27 anos, com ofensas recíprocas que culminaram em luta corporal. Ambos foram contidos e apresentavam escoriações: o homem de 23 anos com lesões no rosto, e o de 27 com um corte no lábio.

Ciúmes e dano em moto

Na sequência, os policiais apuraram que o homem de 27 anos e a mulher de 21 anos, que mantinham um relacionamento, haviam se encontrado no Kartódromo. Motivado por ciúmes, o homem de 27 anos teria furado um dos pneus da motocicleta da mulher de 21 anos com um canivete. Embora os policiais não tenham presenciado o veículo danificado, a mulher de 21 anos confirmou o ocorrido, mostrando fotos dos danos. Ela relatou que já possuía medida protetiva contra o homem de 27 anos devido a ameaças anteriores, mas admitiu ir à casa dele para vê-lo.

Durante a abordagem, foram encontrados na motocicleta do homem de 27 anos uma faca, um canivete e uma pequena porção de maconha, itens que ele assumiu serem seus.

O homem de 23 anos, que inicialmente reportou o roubo, disse que estava com amigos, incluindo a mulher de 21 anos, quando o homem de 27 anos chegou ao Kartódromo. Ele descreveu que o agressor proferiu ofensas, furou o pneu da moto da mulher de 21 anos e, em seguida, pegou seu celular de uma bolsa, dizendo que ficaria com ele. Com medo, o homem de 23 anos fugiu, mas depois retornou e encontrou os policiais, acompanhando-os até o local da abordagem. Ele confirmou a discussão e a agressão física que resultou em escoriações em seu rosto. O celular foi recuperado.

O homem de 27 anos, por sua vez, alegou que sua união estável com a mulher de 21 anos, de oito anos, perdura, apesar de ela ter pedido medida protetiva e se ausentado por dois dias. Ele disse que a encontrou no Kartódromo com outro rapaz, o que o fez desconfiar de uma traição. Nervoso, furou o pneu da moto dela com um canivete, alegando que ele arca com os gastos do veículo. Ele também afirmou ter recolhido o celular do chão após o homem de 23 anos o ter deixado cair. Ele negou o roubo e confirmou a briga com lesões recíprocas após ser abordado pela polícia.

Os envolvidos foram conduzidos até o plantão policial e liberados após o registro da ocorrência

Leia Também