Briga de casal termina com homem preso no Presidente Collor

Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Na tarde de domingo (31), uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar no bairro Presidente Collor, em São Carlos. O caso foi registrado na Rua Guerino Fracasso e resultou na detenção de um homem que já possuía mandado de prisão em aberto.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via COPOM para atender uma denúncia de agressão em âmbito doméstico. No local, encontraram um casal que relatou viver junto há cerca de dois anos. Ambos afirmaram que, após consumo de bebida alcoólica, tiveram uma discussão que evoluiu para agressões físicas.

A mulher, de 44 anos, apresentava ferimento no rosto, enquanto o homem, de 39, tinha lesões na boca, no cotovelo e roupas rasgadas. Diante da situação, ambos foram encaminhados à UPA do Cidade Aracy, onde receberam atendimento médico, sendo posteriormente conduzidos ao Plantão Policial.

Já na delegacia, após consulta ao sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão expedido contra ele, motivo pelo qual permaneceu detido.

A Polícia Civil expediu requisição para exames no Instituto Médico Legal (IML) e orientou as partes quanto ao prazo de seis meses para eventual representação criminal.

O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de violência doméstica, sendo o homem recolhido ao sistema prisional

