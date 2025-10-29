Bombeiros seguem buscas por homem desaparecido na represa do 29 em São Carlos

Crédito: reprodução

O Corpo de Bombeiros permanece, nesta quarta-feira (29), com as buscas pelo homem que desapareceu na Represa do 29, na região rural de São Carlos, no início da tarde de terça-feira (28). A ocorrência é registrada como desaparecimento de pessoa.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, Daniel Junius Ferreira, de 45 anos, estava no local quando entrou na água e não retornou mais à superfície. Uma testemunha relatou às autoridades que o desaparecimento ocorreu por volta do meio-dia. As buscas se estenderam ao longo de toda a tarde de terça e continuam nesta quarta, com equipes especializadas em mergulho atuando na represa.

Familiares procuraram a polícia A companheira de Daniel, com quem mantém relacionamento há 27 anos, procurou o Plantão Policial nesta manhã para registrar o desaparecimento. Ela relatou que o marido saiu de casa no domingo (26), por volta das 17h, dizendo que iria a uma adega na região do CDHU. Desde então, não retornou mais e não atendeu às ligações da família.

Os parentes tomaram conhecimento do caso na represa através da reportagem do São Carlos e buscaram imediatamente a Polícia Civil.

O Boletim de Ocorrência informa que os pertences de Daniel — um celular Xiaomi Poco C71 branco, cartão bancário da Caixa Econômica Federal e as chaves do veículo Ford Fiesta — não foram encontrados. Apenas o carro dele permaneceu estacionado nas proximidades da represa. A testemunha que estava no local prestou depoimento à Polícia Civil, que agora investiga as circunstâncias do desaparecimento. O trabalho dos bombeiros continua e novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia.

