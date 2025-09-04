Bombeiros salvam gatos intoxicados pela fumaça em incêndio no centro de São Carlos

Bombeiro após realizar gato - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira, 4, uma ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros de São Carlos e terminou com uma emocionante cena de resgate. Graças à rápida ação da equipe comandada pelo sargento Baptistella, junto aos cabos Carmo e Cruz, três gatos que já estavam desacordados devido à fumaça foram salvos dentro de uma residência na Rua Riachuelo, no centro da cidade.

O fogo começou na cozinha do imóvel, aparentemente provocado por uma vela acesa. A residência, que faz parte de um conjunto de quitinetes, estava sem a presença da proprietária no momento do incidente. Dentro, permaneciam apenas três gatos e dois cachorros.

Assim que perceberam a fumaça, os bombeiros que estavam em um quartel perto dali não perderam tempo. Em questão de minutos estavam no local, controlaram as chamas para evitar que se alastrassem por todo o imóvel e iniciaram o resgate dos animais.

Os dois cães estavam do lado de fora e não chegaram a ser atingidos pela fumaça, sendo levados em segurança para a casa de vizinhos. A situação mais delicada estava com os três felinos. Eles foram encontrados desacordados, já sem reação, devido à inalação de grande quantidade de fumaça tóxica.

Nesse momento, começou o trabalho mais delicado da equipe: salvar a vida dos animais. Com equipamentos de oxigênio, ventilação e técnicas de ressuscitação, os bombeiros iniciaram manobras de recuperação. A cena foi carregada de tensão — cada segundo contava. Após minutos de trabalho intenso, um a um, os gatos começaram a reagir e recobraram a consciência.

O alívio e a emoção tomaram conta do local. Testemunhas relataram que foi impossível não se emocionar ao ver os pequenos felinos, antes sem vida aparente, voltarem a respirar com a ajuda dos bombeiros. Logo em seguida, os animais foram encaminhados para atendimento veterinário, a fim de receber cuidados complementares.

Graças à ação rápida e eficiente do sargento Baptistella, do cabo Carmo e do cabo Cruz, a tragédia foi evitada. O fogo ficou restrito à cozinha, não atingindo o restante do imóvel, e todos os animais foram salvos.

