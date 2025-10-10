(16) 99963-6036
Bombeiros resgatam idoso que desceu em córrego para recuperar documentos na região central

10 Out 2025 - 13h20Por Da redação
Defronte o INSS - Crédito: Maycon Maximino Defronte o INSS - Crédito: Maycon Maximino

 

No início da tarde desta sexta-feira (10), uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou um homem de 69 anos na Avenida Comendador Alfredo Maffei, em frente ao INSS, na região central da cidade.

Segundo informações, o irmão do idoso teria sofrido um surto e arremessado seus documentos pessoais e uma bolsa dentro do córrego. Para evitar a perda dos objetos, o homem desceu voluntariamente até o local, mas não conseguiu retornar por conta própria.

A equipe da Guarda Municipal da área central foi acionada e solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros. Os militares — sargento Poletti e cabos De Cruz e De Campos — realizaram o auxílio utilizando uma escada para que o idoso pudesse sair com segurança.

Por não se tratar de uma queda acidental, mas sim de uma descida por livre e espontânea vontade, não foi necessário o uso das técnicas específicas de resgate em ocorrências de queda em córregos, como o uso de cesto ou outros equipamentos de salvamento.

O homem estava consciente e orientado, não apresentava ferimentos e dispensou atendimento médico.

